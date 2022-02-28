Бедарев покинул пост главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива»

Александр Бедарев покинул пост главы департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что решение было принято по соглашению сторон.

Пресс-службой «Локомотива» будет руководить Вадим Аминов. Он занимает эту должность с марта 2021 года.