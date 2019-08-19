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«Спартак» — ЦСКА: фантастический сейв Максименко

20:30
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«Спартак» на своем арене принимает ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко эффектно спас свою команду от пропущенного мяча. В этой атаке несколько армейцев могли нанести завершающий удар, но взятие ворот не состоялось.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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