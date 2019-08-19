«Спартак» — ЦСКА: фантастический сейв Максименко
20:30
«Спартак» на своем арене принимает ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.
В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко эффектно спас свою команду от пропущенного мяча. В этой атаке несколько армейцев могли нанести завершающий удар, но взятие ворот не состоялось.
Максименко pic.twitter.com/ccERjbkU8e— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) August 19, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи