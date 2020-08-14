«Спартак» на своем поле одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ.

В составе красно-белых отличились форварды Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе.

Главный арбитр встречи Евгений Турбин отменил два взятия ворот грозненцев (19-я минута — гол Ларссона, из-за игры рукой; 34-я минута — гол Джикии, офсайд).

После 77-й минуты матча «Ахмат» играл в меньшинстве. Защитник Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Спартак» с 4 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 11-я строчка и один балл.

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2-й тур

«Спартак» — «Ахмат» — 2:0 (0:0)

Голы: Ларссон, 52 — с пенальти (1:0). Э.Понсе, 69 (2:0).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Крал, Айртон, Ларссон (Бакаев, 83), Соболев, Э.Понсе (Глушенков, 88).

«Ахмат» : Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосавац, Исмаэл (А.Понсе, 41), Швец, Харин (Роши, 63), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Ильин (Садулаев, 64).

Предупреждения: Бериша, 2. Швец, 26. Харин, 38. Крал, 40. Исмаэл, 40. Семенов, 50. Ненахов, 68. Богосавац, 72. Зобнин, 86.

Удаление: Ненахов, 77 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Турбин (Дмитров). Мурашов (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Васильев (Ижевск). Аверьянов (Москва).

14 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена».