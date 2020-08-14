РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» без Тедеско победил «Ахмат» — 2:0. Еще два гола красно-белых были отменены

21:57
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Эсекиэль Понсе празднует забитый мяч с Александром Соболевым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 августа. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:0. Эсекиэль Понсе празднует забитый мяч с Александром Соболевым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартак» на своем поле одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ.

В составе красно-белых отличились форварды Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе.

Главный арбитр встречи Евгений Турбин отменил два взятия ворот грозненцев (19-я минута — гол Ларссона, из-за игры рукой; 34-я минута — гол Джикии, офсайд).

После 77-й минуты матча «Ахмат» играл в меньшинстве. Защитник Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Спартак» с 4 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 11-я строчка и один балл.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Спартак» — «Ахмат» — 2:0 (0:0)

Голы: Ларссон, 52 — с пенальти (1:0). Э.Понсе, 69 (2:0).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Крал, Айртон, Ларссон (Бакаев, 83), Соболев, Э.Понсе (Глушенков, 88).

«Ахмат» : Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосавац, Исмаэл (А.Понсе, 41), Швец, Харин (Роши, 63), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Ильин (Садулаев, 64).

Предупреждения: Бериша, 2. Швец, 26. Харин, 38. Крал, 40. Исмаэл, 40. Семенов, 50. Ненахов, 68. Богосавац, 72. Зобнин, 86.

Удаление: Ненахов, 77 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Турбин (Дмитров). Мурашов (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Васильев (Ижевск). Аверьянов (Москва).

14 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Спартак — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9275
Все опросы
«Спартак» не снялся. Правильно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
28
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир