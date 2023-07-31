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Терехин: «Если Захарян продолжит выступать на таком уровне, то предложения у него еще будут»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин прокомментировал срыв трансфера полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Лацио».

«Что делать Арсену? Играть в футбол и стараться проявить себя на поле, как это он делает в стартовых матчах нового сезона, — цитирует «РБ Спорт» Терехина. — Я уверен, что если он будет продолжать играть на достойном уровне, то предложения из Европы у него будут. В такой ситуации ситуацию в свои руки должно взять «Динамо» — искать другой вариант для продажи или же постараться уговорить Арсена продлить соглашение. Самое главное, чтобы Захарян ставил на первое место футбол и радовал болельщиков качественной игрой, ему всего 20 лет, если он продолжит выступать на таком уровне, то предложения у него еще будут».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
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29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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31.07 19:30
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

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Федор Чалов

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П
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Оренбург

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Максим Глушенков

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 2
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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