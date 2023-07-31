«Спартак» дома обыграл «Балтику»

«Спартак» дома обыграл «Балтику» в матче второго тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет в этой встрече стал форвард красно-белых Тео Бонгонда, который отметился на 43-й минуте матча, забив после навеса другого нападающего красно-белых Квинси Промеса.

На 84-й минуте встречи Промес забил второй гол красно-белых в этом матче.

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес отыграл один мяч в этой встрече, отметившись на 90-й минуте матча.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура.

«Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.