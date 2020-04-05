«Спартак» арендовал самолет для Гуса Тила, чтобы он мог вернуться домой

Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал, как ему пришлось добираться из Москвы в Голландию во время пандемии коронавируса. По словам голландца, изначально ему предлагалось долететь до Санкт-Петербурга, на автобусе доехать до Хельсинки и уже оттуда вылететь в Амстердам. Однако от такого варианта Тил отказался.

— Я видел эти тревожные сообщения из Голландии. Надеялся, здесь это не произойдет. но затем мэр внезапно решил ввести режим изоляции, — цитирует nporadio1.nl Тила. — Была вероятность, что мы даже не сможем пересечь границу с Финляндией.

Тогда «Спартак» решил арендовать для Тила самолет, на котором футболист вылетел в Берлин, и уже из столицы Германии добрался до Амстердама.