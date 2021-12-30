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Представители форварда «Лилля» Языджи подтвердили, что ЦСКА ведет переговоры по трансферу форварда

16:22
Юсуф Языджи. Фото Instagram
Юсуф Языджи. Фото Instagram
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Агентство Asportsmanagement, представляющее интересы нападающего «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердило, что ЦСКА ведет переговоры по трансферу форварда.

«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас еще есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезда игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит Metaratings слова представителя агентства.

Сегодня, 30 декабря, сообщалось об интересе ЦСКА к Языджи. В сезоне-2021/22 24-летний турок провел 21 матч за «Лилль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/predstaviteli-futbolista-lillya-yazydzhi-podtverdilo-peregovory-s-tsska-po-forvardu-1160527/

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Иван Торопцев все материалы автора

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