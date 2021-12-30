Представители форварда «Лилля» Языджи подтвердили, что ЦСКА ведет переговоры по трансферу форварда
Агентство Asportsmanagement, представляющее интересы нападающего «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердило, что ЦСКА ведет переговоры по трансферу форварда.
«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас еще есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезда игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит Metaratings слова представителя агентства.
Сегодня, 30 декабря, сообщалось об интересе ЦСКА к Языджи. В сезоне-2021/22 24-летний турок провел 21 матч за «Лилль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/predstaviteli-futbolista-lillya-yazydzhi-podtverdilo-peregovory-s-tsska-po-forvardu-1160527/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю