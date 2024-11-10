«Спартак» и «Акрон» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч состоится на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток — в 15.15 по московскому времени.

Трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте федерального канала matchtv.ru (по платной подписке). Прямой эфир начнется в 15.05 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Акрон» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В чемпионате России-2024/25 спартаковцы набрали 25 очков и после 14 матчей расположились на 5-й строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы, которые проводят первый в истории сезон в РПЛ, набрали 16 очков и идут на 9-м месте.