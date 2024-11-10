«Крылья Советов» — ЦСКА: хозяева сравняли счет

«Крылья Советов» отыграли один мяч в игре 15-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:1.

На 60-й минуте отличился Игорь Дмитриев. Для 20-летнего футболиста это первый гол в нынешнем сезоне РПЛ.