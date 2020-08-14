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«Спартак» — «Ахмат»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
«Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 14 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В личных противостояниях красно-белые не проигрывают грозненцам уже три матча подряд.

Следить за матчем «Спартак» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Ахмат»

Спартак — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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