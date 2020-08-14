В четверг, 14 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В личных противостояниях красно-белые не проигрывают грозненцам уже три матча подряд.

Следить за матчем «Спартак» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Ахмат»