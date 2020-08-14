В матче 2-го тура Тинькофф — РПЛ «Спартак» на своем поле победил «Ахмат» — 2:0.

Это была первая игра после скандала во встрече «Спартак» — «Сочи» (2:2).

? Второй гол Джордана Ларрсона в сезоне, мастерское завершение комбинации от Эсекеля Понсе: оцените лучшие моменты матча #СпартакАхмат#ТинькоффРПЛhttps://t.co/7PgTOpREfG — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 14, 2020

В первом тайме главный арбитр Евгений Турбин при помощи видеоассистентов и помощника судьи отменил голы Джорджана Ларссона (игра рукой) и Георгия Джикии (офсайд).

Во второй половине Ларссон реализовал пенальти, а Эсекиэль Понсе удвоил преимущество москвичей.

У гостей жуткое повреждение после удара мячом в голову с близкого расстояния получил защитник Зоран Нижич.

«Спартак» набрал 4 очка и как минимум до воскресенья, когда состоятся 5 оставшихся матчей тура, вышел на первое место РПЛ.