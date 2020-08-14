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«Спартак» — «Ахмат»: видеообзор матча

14 августа 2020, 23:30
«Спартак» победил «Ахмат». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» победил «Ахмат». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 2-го тура Тинькофф — РПЛ «Спартак» на своем поле победил «Ахмат» — 2:0.

Это была первая игра после скандала во встрече «Спартак» — «Сочи» (2:2).

В первом тайме главный арбитр Евгений Турбин при помощи видеоассистентов и помощника судьи отменил голы Джорджана Ларссона (игра рукой) и Георгия Джикии (офсайд).

Во второй половине Ларссон реализовал пенальти, а Эсекиэль Понсе удвоил преимущество москвичей.

У гостей жуткое повреждение после удара мячом в голову с близкого расстояния получил защитник Зоран Нижич.

«Спартак» набрал 4 очка и как минимум до воскресенья, когда состоятся 5 оставшихся матчей тура, вышел на первое место РПЛ.

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