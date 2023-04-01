«Спартак» — «Ахмат»: судьи допустили ошибки — оставят ли Турбину и Сухому назначения на кубковые матчи?

Судья Алексей Сухой и видеоарбитр Евгений Турбин в игре 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (0:0) допустили ошибки в ключевых эпизодах: не были назначены два 11-метровых удара. Как это скажется на их дальнейшей работе?

Турбин назначен арбитром полуфинального матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон», который пройдет 4 апреля. А Сухой 6 апреля должен выполнять функции видеоассистента во время матча «Краснодар» — «Ростов». Сохранят ли им эти назначения?