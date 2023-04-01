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Судейство

Сегодня, 18:37

«Спартак» — «Ахмат»: судьи допустили ошибки — оставят ли Турбину и Сухому назначения на кубковые матчи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судья Алексей Сухой и видеоарбитр Евгений Турбин в игре 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (0:0) допустили ошибки в ключевых эпизодах: не были назначены два 11-метровых удара. Как это скажется на их дальнейшей работе?

Турбин назначен арбитром полуфинального матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон», который пройдет 4 апреля. А Сухой 6 апреля должен выполнять функции видеоассистента во время матча «Краснодар» — «Ростов». Сохранят ли им эти назначения?

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак» и «Ахмат» сыграли нулевую ничью

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Евгений Турбин
32
17
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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