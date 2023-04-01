Колыванов: «Ничего не говорило о том, что «Динамо» сегодня проиграет 0:2»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов объяснил поражение московского клуба в матче 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

«Ничего не говорило о том, что «Динамо» сегодня проиграет 0:2. Тем более, с таким началом — удаление и пенальти. Но не реализовали раз момент, два момент, три момент... И при первом же стандарте у «Сочи» с рикошета залетело. И надо отдать должное «Сочи»: команда очень здорово оборонялась во втором тайме, грамотно, внимательно, терпели. И реализовали еще один момент. Если бы «Динамо» забило, то играть команде было бы гораздо проще, «Сочи» надо было бы отыгрываться, они бы стали где-то открываться. И вполне могли бы получить столько, сколько получали в последних матчах... «Динамо» не хватало такого нападающего, как Дзюба. При такой игре «навал» был бы полезен, а у команды нет мощного форварда, который мог бы что-то головой выиграть. В итоге все подачи с флангов не получили ни одного завершения», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

После этого матча «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» располагается на восьмой строчке, имея в активе 31 очко.