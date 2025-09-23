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Зарема — об экс-директоре «Спартака» по коммуникациям Фетисове: «Приспособленец и предатель по сути»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью экс-директора департамента по коммуникациям «Спартака».

23 сентября «Спортс» опубликовал интервью с Фетисовым, в котором он заявил, что его работу в клубе перечеркнуло создание Telegram-канала Салиховой.

«Антон — классический приспособленец и предатель по сути. При этом Фетисов — профессионал, редкость для российского футбола. Пока ему удобно, он поддакивает тем, кому выгодно, а когда придет время, сдаст любого в своих личных интересах. Он точно не про ромбик на груди. Увы, он не первый и не последний такой.

Мне жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом, а не просто модератором закулисных воин и покупателем мнений блогеров за кроссовки. Без него, без Попова мы выиграли Кубок с командой футболистов и теми людьми, которых я хотела видеть рядом, реально идейными и преданными мечте. С людьми, которые реально ломали стереотипы, а не просто делали это на словах. Даже в этом интервью стоит мое имя в заголовке, а не Малышева, Алаева, Хачатурянца, Жданова, Газизова и кого-либо. Потому что без меня кому был бы интересен Антон Фетисов? Его имя стало громким благодаря мне», — сказала Салихова «СЭ».

Фетисов работал главой департамента по коммуникациям «Спартака» в 2020-2021 годах. Позже он был директором по маркетингу и коммуникациям РПЛ.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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