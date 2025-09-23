Зарема — об экс-директоре «Спартака» по коммуникациям Фетисове: «Приспособленец и предатель по сути»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью экс-директора департамента по коммуникациям «Спартака».

23 сентября «Спортс» опубликовал интервью с Фетисовым, в котором он заявил, что его работу в клубе перечеркнуло создание Telegram-канала Салиховой.

«Антон — классический приспособленец и предатель по сути. При этом Фетисов — профессионал, редкость для российского футбола. Пока ему удобно, он поддакивает тем, кому выгодно, а когда придет время, сдаст любого в своих личных интересах. Он точно не про ромбик на груди. Увы, он не первый и не последний такой.

Мне жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом, а не просто модератором закулисных воин и покупателем мнений блогеров за кроссовки. Без него, без Попова мы выиграли Кубок с командой футболистов и теми людьми, которых я хотела видеть рядом, реально идейными и преданными мечте. С людьми, которые реально ломали стереотипы, а не просто делали это на словах. Даже в этом интервью стоит мое имя в заголовке, а не Малышева, Алаева, Хачатурянца, Жданова, Газизова и кого-либо. Потому что без меня кому был бы интересен Антон Фетисов? Его имя стало громким благодаря мне», — сказала Салихова «СЭ».

Фетисов работал главой департамента по коммуникациям «Спартака» в 2020-2021 годах. Позже он был директором по маркетингу и коммуникациям РПЛ.