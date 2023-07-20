Сорокин может покинуть «Краснодар» этим летом

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, главный тренер команды Владимир Ивич не рассчитывает на футболиста в предстоящем сезоне.

Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» в 2019 году. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 11 матчей за черно-зеленых и отметился 3 результативными передачами. Его контракт с кубанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. В прошедшем сезоне «быки» заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата России.