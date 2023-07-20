Сорокин может покинуть «Краснодар» этим летом
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, главный тренер команды Владимир Ивич не рассчитывает на футболиста в предстоящем сезоне.
Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» в 2019 году. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 11 матчей за черно-зеленых и отметился 3 результативными передачами. Его контракт с кубанским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. В прошедшем сезоне «быки» заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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