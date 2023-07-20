Семак оценил форму игроков «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в какой форме команда подходит к первому туру чемпионата России-2023/24.
«Я думаю, в нормальной форме. Сборы есть сборы — всегда накапливается определенная усталость, и как раз через первые матчи необходимо подорвать команду к тонусу, который будет приближен к оптимальному. На сегодняшний день все готовы, все тренируются в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Также главный тренер «Зенита» рассказал, что у команды есть еще два тренировочных занятия и весь состав в полном объеме отправится на матч с «Пари НН», если ничего непредвиденного не случится.
В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск. Первый домашний матч команда проведет 6 августа против «Динамо».
15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4). По итогам минувшего сезона команда Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -