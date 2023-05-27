В субботу, 27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице с 37 очками, «Зенит» идет первым с 66 очками — команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе чемпионство.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на телеканале «Матч Премьер».