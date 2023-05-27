«Торпедо» — «Оренбург»: Марин вывел гостей вперед

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин отметился голом в матче 29-го тура РПЛ с «Торпедо» — 2:1.

Футболист реализовал пенальти на 50-й минуте. Это его 7-й гол в этом сезоне чемпионата России.