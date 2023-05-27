«Торпедо» — «Оренбург»: Марин вывел гостей вперед
Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин отметился голом в матче 29-го тура РПЛ с «Торпедо» — 2:1.
Футболист реализовал пенальти на 50-й минуте. Это его 7-й гол в этом сезоне чемпионата России.
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|60-37
|53
|
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|
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|
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|7
|5
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|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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|Г
|
|
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Зенит
|23
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
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Эдуард Сперцян
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