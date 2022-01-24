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Сегодня, 19:57

Бышовец считает, что Сергеев может помочь «Зениту» стать чемпионом

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал переход в команду форварда Ивана Сергеева. Ранее он выступал за «Крылья Советов».

«При тонком встраивании в структуру игры команды Сергеев становится очень полезным, — цитируют Бышовца «Известия». — Он и Андрей Мостовой могут заменить Азмуна и помочь клубу выиграть чемпионат, хотя «Динамо» окажет серьезную конкуренцию весной. Мне кажется, Сергеев по футбольному образованию хорош не только в завершающей стадии атаки, но и в плане сохранения мяча, умения сыграть с партнером по команде.

То, что он показал в «Крыльях Советов», оставило хорошие впечатления в плане разнообразия, бомбардирских качеств, умения оказаться в нужной позиции при завершении атаки. Такое обычно дается от природы и является важным качеством для нападающего".

В текущем чемпионате Сергеев забил за «Крылья» шесть голов в 18 матчах.

Источник: https://iz.ru/1281200/aleksei-fomin/kontraktnye-litca-chem-obernetsia-dlia-zenita-ukhod-znakovykh-igrokov
Анатолий Бышовец
Иван Сергеев
ФК Зенит
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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