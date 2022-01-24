Бышовец считает, что Сергеев может помочь «Зениту» стать чемпионом

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал переход в команду форварда Ивана Сергеева. Ранее он выступал за «Крылья Советов».

«При тонком встраивании в структуру игры команды Сергеев становится очень полезным, — цитируют Бышовца «Известия». — Он и Андрей Мостовой могут заменить Азмуна и помочь клубу выиграть чемпионат, хотя «Динамо» окажет серьезную конкуренцию весной. Мне кажется, Сергеев по футбольному образованию хорош не только в завершающей стадии атаки, но и в плане сохранения мяча, умения сыграть с партнером по команде.

То, что он показал в «Крыльях Советов», оставило хорошие впечатления в плане разнообразия, бомбардирских качеств, умения оказаться в нужной позиции при завершении атаки. Такое обычно дается от природы и является важным качеством для нападающего".

В текущем чемпионате Сергеев забил за «Крылья» шесть голов в 18 матчах.