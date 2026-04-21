«Сочи» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд

«Сочи» одержал три подряд победы впервые с 2022 года, сообщает Opta Sports.

21 апреля сочинцы дома победили «Крылья Советов» (2:1) в 26-м туре РПЛ. Перед этим команда Осинькина переиграла ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0).

В последний раз «Сочи» одерживал три победы кряду в 2022 году, когда главным тренером команды был Владимир Федотов.

После 26 матчей «Сочи» с 18 очками занимает последнее место в РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 4 очка.

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