Терехов: «Никто легкого матча с «Тамбовом» не ожидал»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал разгром «Тамбова» (5:0) в 23-м туре Тинькофф-РПЛ. Футболист отметился голом и передачей и был признан лучшим игроком встречи.
«Никто легкого матча не ожидал. Мы знали, что «Тамбов» организованная команда, — сказал Терехов в эфире «Матч премьер». — Этот матч не стал исключением. Были настроены на борьбу, много стыков было на поле.
Рады, что участвуем в гонке за еврокубки. Было важно победить, чтобы продолжать борьбу".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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