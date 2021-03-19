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Терехов: «Никто легкого матча с «Тамбовом» не ожидал»

21:58
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал разгром «Тамбова» (5:0) в 23-м туре Тинькофф-РПЛ. Футболист отметился голом и передачей и был признан лучшим игроком встречи.

«Никто легкого матча не ожидал. Мы знали, что «Тамбов» организованная команда, — сказал Терехов в эфире «Матч премьер». — Этот матч не стал исключением. Были настроены на борьбу, много стыков было на поле.

Рады, что участвуем в гонке за еврокубки. Было важно победить, чтобы продолжать борьбу".

Сочи — Тамбов

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