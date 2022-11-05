«Сочи» — «Спартак»: судья не вынес два предупреждения Терехову

На 6-й и 27-й минутах матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Артем Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова.

Эпизод матча «Сочи» — «Спартак».

Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Александра Соболева.

Эпизод матча «Сочи» — «Спартак».

Эпизод матча «Сочи» — «Спартак».

В обоих случаях обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.

«Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?