«Сочи» — «Спартак»: судья не вынес два предупреждения Терехову
На 6-й и 27-й минутах матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Артем Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова.
Эпизод матча «Сочи» — «Спартак».
Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Александра Соболева.
Эпизод матча «Сочи» — «Спартак».
Эпизод матча «Сочи» — «Спартак».
В обоих случаях обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.
«Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?
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|И
|В
|Н
|П
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|
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|15
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|3
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|44-5
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|
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|15
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|2
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|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
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|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
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|7-26
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30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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