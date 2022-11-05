«Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?
На исходе 23-й минуты матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.
Кадр из трансляции матча «Сочи» — «Спартак».
Кадр из трансляции матча «Сочи» — «Спартак».
Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул бы поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.
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|
3
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|15
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|5
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|
4
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|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
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|24
|
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|16
|7
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|
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|15
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|3
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|
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|
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|5
|6
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|17
|
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|15
|3
|4
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|
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|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
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|11
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|6
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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