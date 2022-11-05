«Сочи» — «Спартак»: Заика сравнял счет в конце первого тайма

Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика забил гол в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака».

Он сравнял счет в конце первого тайма — 1:1.

После прострела с фланга мяч оказался в ногах у Заики. Первый его удар пришелся во вратаря, но со второй попытки он отправил мяч в сетку.

Для Заики этот гол стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.