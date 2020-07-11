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«Сочи» — «Спартак»: Соболев упал, судья не назначил пенальти

11 июля 2020, 22:23
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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На 83-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В том эпизоде сочинский вратарь Николай Заболотный не нарушил правила в борьбе с Александром Соболевым, сыграв руками в мяч и остановив проход форварда красно-белых. (Александр Бобров)

Сочи — Спартак

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