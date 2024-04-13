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Сегодня, 12:30

«Сочи» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Сочи» примет «Спартак» в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 апреля «Сочи» дома сыграет со «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Фишт» в городе Сочи начнется в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Сочи» — «Спартак» пройдет в прямом эфире и по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 13.50 мск. Следите за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Спартак» с помощью матч-центра «СЭ».

Сочинцы с главным тренером Робертом Морено набрали 15 очков и идут на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с Гильермо Абаскалем находятся на шестой строчке с 35 баллами.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» против «Спартака».

В первом круге в 8-м туре РПЛ «Спартак» на домашнем поле в Москве обыграл «Сочи» со счетом 1:0 16 сентября 2023 года. Единственный гол тогда забил защитник Срджан Бабич.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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