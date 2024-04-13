«Оренбург» встретится с «Пари НН» в 24-м туре российской премьер-лиги в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23-х туров чемпионата России оренбургский клуб с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода набрала 28 баллов и идет на 10-й строчке первенства страны.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде