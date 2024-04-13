Чепчугов: «Моральный и психологический кодекс Дзюбы помогут «Локомотиву» достигать успеха»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и армейцами.

Игра пройдет 13 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Дзюба слишком влюблен в футбол! Он фигура знатная. Его моральный и психологический кодекс поможет «Локомотиву» достигать успеха и дальше. Безусловно, он все еще способен принести пользу. Что касается ЦСКА, то в свете последних новостей о продлении контракта могу сказать одно: если Федора продлили, значит, чувствуют в нем способность участвовать на поле как один из лидеров. Плотная турнирная таблица приносит все больше интриги в этом сезоне. Матч будет интересный со всех сторон и взглядов, и победит сильнейший», — цитирует Чепчугова ODDS.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах, «Локомотив» идет 5-м (36), уступая армейцам лишь по дополнительным показателям.