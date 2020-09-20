«Сочи» уступил «Арсеналу». Южане проиграли впервые в чемпионате и не смогли выйти на первое место

«Сочи» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» (2:3) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе победителей дубль сделал полузащитник Сергей Ткачев, еще один гол на счету форварда Эванса Кангва. У «Сочи» забивали хавбек Кристиан Нобоа и защитник Миха Мевля.

Поражение стало для «Сочи» первым в чемпионате-2020/21: южане являлись последней командой лиги, которая не проигрывала со старта сезона (до этого тура — 4 победы и 3 ничьи). Сочинцы упустили шанс возглавить турнирную таблицу — они третьи с 15 очками, у ЦСКА — 16, у «Зенита» — 17.

«Арсенал» благодаря победе поднялся из зоны стыковых матчей и вышел на 12-е место с 8 очками. В первом тайме из-за новой травмы левого бедра был заменен форвард красно-желтых Евгений Луценко.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Сочи» — 3:2 (2:1)

Голы: Нобоа, 10 — с пенальти (0:1). Ткачев, 20 (1:1). Э.Кангва, 45 (2:1). Мевля, 65 (2:2). Ткачев, 71 (3:2).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Ткачев (Кадири, 84), Костадинов (Горбатенко, 77), Ковалев (Хлусевич, 78), К.Кангва, Луценко (Громыко, 37), Э.Кангва.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 46), Цаллагов (А.Заболотный, 75), Мевля, Набиуллин, Маммана, Юсупов (Пруцев, 84), Бурмистров, Жоаузинью, Нобоа.

Предупреждения: Сокол, 6. Луценко, 9. Э.Кангва, 17. Маргасов, 29. Заика, 54. Цаллагов, 69.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Милюченко (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Васильев (Ижевск). Мурашов (Москва).

20 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».