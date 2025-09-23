ЭСК РФС рассмотрит эпизод со штрафным перед голом махачкалинского «Динамо» в конце матча с «Локомотивом»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 9-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Локомотив» попросил рассмотреть эпизод с назначением штрафного удара на 91-й минуте, после розыгрыша которого нападающий хозяев Миро забил гол и сравнял счет.

На матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив» работала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым. Его ассистентами были Кирилл Большаков и Хамид Талаев. ВАР — Ян Бобровский, АВАР — Павел Шадыханов.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Махачкалинское «Динамо» идет на 12-й строчке с 9 очками.