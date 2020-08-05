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«Сочи» подписал контракт с Маргасовым

08:58
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«Сочи» подписал полноценный контракт с защитником Тимофеем Маргасовым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним россиянином подписано по схеме «1+1». Игрок выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20, на его счету 1 результативная передача в 15 матчах за команду.

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