«Сочи» подписал контракт с Маргасовым
08:58
«Сочи» подписал полноценный контракт с защитником Тимофеем Маргасовым, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 28-летним россиянином подписано по схеме «1+1». Игрок выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20, на его счету 1 результативная передача в 15 матчах за команду.
Ночные трансферы.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 4, 2020
Защитник Тимофей Маргасов, выступавший в минувшем сезоне за сочинцев на правах аренды, подписал полноценное соглашение с клубом по системе 1+1.
Мы поздравляем Тимофея с подписанием контракта, желаем здоровья и новых успехов в составе «Сочи». pic.twitter.com/LyEhrsc2fv
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