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«Сочи» — «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Сочи» — «Нижний Новгород»
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 мая «Сочи» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Нижний Новгород». Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-й с 29 баллами.

26 июля 2021 года «Нижний Новгород» в первом туре РПЛ обыграл «Сочи» (1:0).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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