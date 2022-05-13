13 мая «Сочи» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Нижний Новгород». Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-й с 29 баллами.

26 июля 2021 года «Нижний Новгород» в первом туре РПЛ обыграл «Сочи» (1:0).