Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о будущем полузащитника уфимского клуба Остона Урунова.

«Выкуп Урунова? Должны сложиться определенные вещи. Однозначно мы должны играть в ведущей лиге. Покупать игрока за такие деньги возможно только находясь в РПЛ. Что-то говорить об это пока рано», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов перешел в «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2021/22 в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний узбек принял участие в 14 матчах уфимцев и не отличился результативными действиями. «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за 1 миллион евро.