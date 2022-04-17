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Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локо», но правильно наказал «Сочи»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
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На 24-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Он не изменил свой вердикт и после вмешательства видеоассистентов Владислава Безбородова и Адлана Хатуева.

«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».

Видеоповторы позволяют не согласиться с судьей: Алексис Бека-Бека, сыграв в мяч, ударил Матео Кассьерру шипами в область голеностопа. Произошло это в штрафной площади. Следовало наказать игрока «Локомотива» 11-метровым ударом и желтой карточкой.

«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».

А вот на 35-й минуте Казарцев правильно квалифицировал действия Ибрагима Цаллагова, который ударил по ноге Яна Кухту, и назначил пенальти в ворота «Сочи».

«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».
«Сочи» — «Локомотив».

Отмечу, что назначение Казарцева на этот матч выглядело спорным. Дело в том, что год назад между сочинцами и судьей возник конфликт. В апреле 2021-го он работал на кубковой игре тех же команд, что и сегодня. Железнодорожники тогда победили (3:1) и вышли в полуфинал. На 50-й минуте рефери вынес второе предупреждение защитнику «Сочи» Кириллу Заике и удалил его. То решение вызвало резкую критику со стороны генерального директора клуба Дмитрия Рубашко и главного тренера команды Владимира Федотова.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сочи 2
Локомотив 2
2-й тайм

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21%

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18%

1.75

X2

16%

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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2.02
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Василий Казарцев
6
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
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14
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