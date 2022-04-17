Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локо», но правильно наказал «Сочи»

На 24-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Он не изменил свой вердикт и после вмешательства видеоассистентов Владислава Безбородова и Адлана Хатуева.

«Сочи» — «Локомотив».

Видеоповторы позволяют не согласиться с судьей: Алексис Бека-Бека, сыграв в мяч, ударил Матео Кассьерру шипами в область голеностопа. Произошло это в штрафной площади. Следовало наказать игрока «Локомотива» 11-метровым ударом и желтой карточкой.

«Сочи» — «Локомотив».

А вот на 35-й минуте Казарцев правильно квалифицировал действия Ибрагима Цаллагова, который ударил по ноге Яна Кухту, и назначил пенальти в ворота «Сочи».

«Сочи» — «Локомотив».

«Сочи» — «Локомотив».

Отмечу, что назначение Казарцева на этот матч выглядело спорным. Дело в том, что год назад между сочинцами и судьей возник конфликт. В апреле 2021-го он работал на кубковой игре тех же команд, что и сегодня. Железнодорожники тогда победили (3:1) и вышли в полуфинал. На 50-й минуте рефери вынес второе предупреждение защитнику «Сочи» Кириллу Заике и удалил его. То решение вызвало резкую критику со стороны генерального директора клуба Дмитрия Рубашко и главного тренера команды Владимира Федотова.