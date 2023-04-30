«Сочи» — «Торпедо»: Кравцов удвоил преимущество хозяев

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов забил в ворота «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ, удвоив преимущество своей команды.

В концовке первого тайма 20-летний полузащитник отличился с передачи Жоаозиньо. Ранее сам Жоаозиньо открыл счет встречи.

В случае победы «Сочи» останется на 9-м месте по итогам тура и гарантированно не пропустит вперед себя «Локомотив», который сегодня сыграет с «Химками». Начало матча — в 19.00 (мск).