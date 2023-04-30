В «Оренбурге» выразили уверенность в выкупе нападающего Оганесяна у «Спартака»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о ситуации с выкупом нападающего Степана Оганесяна, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».

В воскресенье, 30 апреля Оганесян стал автором победного гола в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).

«Никаких сомнений в этом не было. В конце сезона всегда много сложностей. Но уверен, что будем его выкупать. У нас есть приоритетное право выкупа. Сомнений в этом нет», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» арендовал Оганесяна у «Спартака» с правом выкупа в июле 2022 года. 21-летний россиянин провел за оренбуржцев 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.