В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в чемпионате. По итогам семи туров РПЛ сочинцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. У «Динамо» 13 баллов и шестая строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Сочи» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.