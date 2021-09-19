«Сочи» — «Динамо»: Лещук выйдет в старте, Тюкавин остался в запасе
«Сочи» на своем поле примет «Динамо» в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин начнет этот матч на скамейке запасных.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьера.
Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьев.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Грулев.
Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Игбун, Ьюкавин, Нжи, Гладышев.
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