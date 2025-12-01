«Сочи» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на заключительный матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и махачкалинским «Динамо» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Сочи»: Дегтев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Камано, Игнатов.

«Динамо»: Магомедов, Сундуков, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Аззи, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Хоссейнеджад, Агаларов.