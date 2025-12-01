Источник: Кахигао попросил не предлагать кандидатуру Талалаева на пост главного тренера «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао попросил представителей главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева не предлагать кандидатуру своего клиента в московский клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, во время разговора Кахигао подчеркнул, что в клубе не будут рассматривать вариант с назначением Талалаева, поскольку его футбол не подходит «Спартаку».

29 ноября «Балтика» Талалаева в меньшинстве обыграла «Спартак» в 17-м туре РПЛ — 1:0. Самого Талалаева на 33-й минуте удалили с поля.

После 17 туров «Спартак» с 28 очками занимает шестое место в РПЛ. «Балтика» идет четвертой — 32 очка.