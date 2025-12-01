Талалаев заявил, что не делал оскорбительного жеста в матче со «Спартаком»: «Я в лангетке, у меня сломана рука»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

53-летний специалист поочередно получил две желтые карточки на 33-й минуте. Согласно протоколу матча, первое предупреждение было показано за аплодисменты в адрес главного арбитра, второе — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

— Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку.

Мир футбола таков, что негатив пытаются найти везде. Аплодисменты — да, это было, попытка воздействовать на арбитра, он достаточно опытен. Когда говорят, что я обращался с резервному арбитру... Есть камера, которая все записывает. Резервный арбитр в этот момент ко мне спиной находился. Думаю, что это взаимодействие со скамейкой противника входит в правила игры», — цитирует Талалаева matchtv.ru.

По регламенту РПЛ, Талалаеву грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес официального лица матча.

Ранее появилась информация, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао попросил представителей Талалаева не предлагать его кандидатуру на пост главного тренера «Спартака».