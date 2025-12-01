«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» примет махачкалинское «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России в понедельник, 1 декабря. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.

01 декабря 2025, 19:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 16 турах чемпионата России «Сочи» набрал 8 очков, «Динамо» — 14 очков. В 16-м туре сочинцы проиграли «Акрону» со счетом 2:3, а махачкалинцы уступили московскому «Динамо» — 0:3.