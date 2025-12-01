Булыкин надеется, что возвращение пива на стадионы поможет детско-юношескому спорту

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возвращении пива на стадионы.

«Пиво станет дополнительным удовольствием для болельщиков при походе на футбол. Надеюсь, что пиво как-нибудь поможет клубам, стадионам и детско-юношескому спорту — привлечет дополнительные инвестиции. Конечно же, это будет плюсом», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ», что положительное решение относительно возвращения пива на стадионы принято.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Руслан Ботвенко