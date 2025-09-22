Семин — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Игроки показали, что могут достойно проводить матчи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Кто-то должен был выиграть, потому что встречались два лидера чемпионата. Сейчас «Зенит» показывает лучший футбол, — сказал Семин «СЭ». — Если у «Зенита» до этого были определенные проблемы, то сейчас он показал, что может достойно проводить матчи. «Краснодар» не использовал свои шансы. Была прекрасная атмосфера и потрясающий футбол. Это говорит о том, что людям нравятся такие матчи».

Также бывший тренер «Локомотива» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Он прекрасно провел матч, и надеюсь, что будет продолжать играть на таком же уровне», — добавил Семин.

«Зенит» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Краснодар» остался на первой строчке в турнирной таблице с 19 очками после 9 туров.