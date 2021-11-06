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«Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет». Артем Ребров — о завершении карьеры

21:32
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров, перешедший на должность технического координатора клуба, в интервью клубной пресс-службе сообщил, что он завершил карьеру футболиста, но собирается провести прощальный матч.

— Ты приостановил или закончил карьеру вратаря?

— В моей жизни уже был момент, когда я завершал карьеру по состоянию здоровья, но потом вернулся в футбол. При этом в жизни у меня подход довольно строгий: если я принимаю какое-либо решение или предложение, то выбранным путем и стараюсь идти. Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет.

— То есть «Спартак» прощается с голкипером Артёмом Ребровым?

— Вот как раз чтобы правильно попрощаться с нашими болельщиками, карьера и была приостановлена. Надеюсь, в конце сезона обстановка будет очень хорошей, и я смогу надеть перчатки, выйти на поле домашнего стадиона.

— Но если не выйдет, то, получается, твоим последним матчем за «Спартак» может стать кубковая игра в Красноярске.

— Увы, последние свои игры вспоминаю без особого удовольствия. В Красноярске уступили, в Краснодаре тоже. Была еще победа в Набережных Челнах. Зато общее число матчей для 32-го номера красивое — 132. Думать о каком-то прощальном выходе на поле пока просто не хочется. Куда важнее, чтобы ситуация изменилась к лучшему. И мне хочется внести в это какой-то вклад.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-06-artm_rebrov_v_pervyy_vecher_zhena_poshutila_nu_vse_moya_poslednyaya_noch_s_futbolistom/

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Роман Шишов все материалы автора

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