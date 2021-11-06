«Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет». Артем Ребров — о завершении карьеры
Вратарь «Спартака» Артем Ребров, перешедший на должность технического координатора клуба, в интервью клубной пресс-службе сообщил, что он завершил карьеру футболиста, но собирается провести прощальный матч.
— Ты приостановил или закончил карьеру вратаря?
— В моей жизни уже был момент, когда я завершал карьеру по состоянию здоровья, но потом вернулся в футбол. При этом в жизни у меня подход довольно строгий: если я принимаю какое-либо решение или предложение, то выбранным путем и стараюсь идти. Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет.
— То есть «Спартак» прощается с голкипером Артёмом Ребровым?
— Вот как раз чтобы правильно попрощаться с нашими болельщиками, карьера и была приостановлена. Надеюсь, в конце сезона обстановка будет очень хорошей, и я смогу надеть перчатки, выйти на поле домашнего стадиона.
— Но если не выйдет, то, получается, твоим последним матчем за «Спартак» может стать кубковая игра в Красноярске.
— Увы, последние свои игры вспоминаю без особого удовольствия. В Красноярске уступили, в Краснодаре тоже. Была еще победа в Набережных Челнах. Зато общее число матчей для 32-го номера красивое — 132. Думать о каком-то прощальном выходе на поле пока просто не хочется. Куда важнее, чтобы ситуация изменилась к лучшему. И мне хочется внести в это какой-то вклад.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-11-06-artm_rebrov_v_pervyy_vecher_zhena_poshutila_nu_vse_moya_poslednyaya_noch_s_futbolistom/
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