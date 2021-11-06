Вратарь «Спартака» Артем Ребров, перешедший на должность технического координатора клуба, в интервью клубной пресс-службе сообщил, что он завершил карьеру футболиста, но собирается провести прощальный матч.

— Ты приостановил или закончил карьеру вратаря?

— В моей жизни уже был момент, когда я завершал карьеру по состоянию здоровья, но потом вернулся в футбол. При этом в жизни у меня подход довольно строгий: если я принимаю какое-либо решение или предложение, то выбранным путем и стараюсь идти. Сейчас понимаю, что обратного пути уже нет.

— То есть «Спартак» прощается с голкипером Артёмом Ребровым?

— Вот как раз чтобы правильно попрощаться с нашими болельщиками, карьера и была приостановлена. Надеюсь, в конце сезона обстановка будет очень хорошей, и я смогу надеть перчатки, выйти на поле домашнего стадиона.

— Но если не выйдет, то, получается, твоим последним матчем за «Спартак» может стать кубковая игра в Красноярске.

— Увы, последние свои игры вспоминаю без особого удовольствия. В Красноярске уступили, в Краснодаре тоже. Была еще победа в Набережных Челнах. Зато общее число матчей для 32-го номера красивое — 132. Думать о каком-то прощальном выходе на поле пока просто не хочется. Куда важнее, чтобы ситуация изменилась к лучшему. И мне хочется внести в это какой-то вклад.