«Сочи» — ЦСКА: Обляков забил второй гол с пенальти

ЦСКА вышел вперед в матче с «Сочи» в 9-м туре РПЛ — 2:1.

На 68-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков, сделав дубль.

11-метровый был назначен за фол защитника «Сочи» Александра Солдатенкова на хавбеке ЦСКА Матвее Кисляке.