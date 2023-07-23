Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

«Сочи» — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Балтики» на матч первого тура чемпионата России.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Шипунов, Джорджевич, Крамарич.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Мусаев, Барков.

Матч состоится сегодня, 23 июня, начало — 20.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Сочи
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Елена Михайличенко: «Хочу в Париж. Но ближайший сезон точно проведу в ЦСКА»
Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Зеленский назвал причину оттягивания контрнаступления ВСУ
Блинкен обозначил сроки поставки Украине истребителей F-16
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Абаскаль рассказал, когда Медина восстановится от травмы
«Сочи» — «Балтика»: хавбек хозяев Крамарич открыл счет в матче
Червиченко считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Оренбургом»: «Ничья была бы справедливым результатом»
Лепехин заявил, что Адамов мог бы усилить любую команду РПЛ
Абаскаль о матче с «Оренбургом»: «Мы довольны, но «Спартак» не должен ждать до последнего, чтобы вырывать победу»
Абаскаль — о Максименко: «Я его считаю лучшим вратарем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николаев считает, что у Семака есть все основания доверять Кассьерре

«Спартак» — «Оренбург»: Хлусевич сравнял счет, Бонгонда отдал голевой пас в дебютном матче в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Кейта Бальде

Кейта Бальде

Спартак

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости