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Сегодня, 19:01

Николаев считает, что у Семака есть все основания доверять Кассьерре

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев оценил матч первого тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Пари НН».

«То, что Кассьерра забил два гола — конечно, главная неожиданность первого матча «Зенита». Еще удивило, что Семак поставил так много русских игроков в состав, хотя в запасе был, например, Мантуан. Отмечу и очень неплохое выступление Бакаева», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он считает, что дубль Матео Кассьерры — больше стечение обстоятельств, нежели закономерная работа форварда.

«Мне кажется, это все же больше удачное стечение обстоятельств. Впрочем, у него был отличный момент и на третий гол, когда он головой попал в перекладину. То есть, три момента — два гола: это хороший результат для нападающего. И если так продлится, то Сергеева на поле мы будет очень редко видеть. У Семака после такой игры есть все основания доверять Кассьерре», — добавил экс-футболист.

«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче первого тура РПЛ со счетом 2:0. Во втором туре петербуржцы сыграют с «Ростовом». Матч между петербургской и ростовской командами пройдет 29 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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