«Сочи» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» на своем поле примет «Балтику» в 6-м туре чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 20:00. Фишт (Сочи)

По результатам 5-ти туров премьер-лиги южане набрали одно очко и занимают 16-е место в турнирной таблице. Команда из Калининграда с девятью баллами раполагается на пятой строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде