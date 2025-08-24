«Сочи» — «Балтика»: стартовые составы команд

«Сочи» и «Балтика» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ.

«Сочи»: Дюпин, Литвинов, Абердин, Заика, Волков, Сааведра, Зиньковский, Кравцов, Игнатов, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Рудаков, Дегтев, Аттият-Аллах, Чирков, Мухин, Корнеев, Коваленко, Васильев, Осипов, Барт, Федоров.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Петров И., Ковалев, Саусь, Титков, Петров М., Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Филин, Беликов, Чивич, Мурид, Ковач, Пряхин, Манелов, Йенне, Никитин, Оффор.

Матч «Сочи» — «Балтика» пройдет в воскресенье, 24 августа и начнется в 20.00 (мск). «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 1 очком, «Балтика» идет на шестой строчке с 9 очками.